Билялетдинов: «Рубин» может больно ущипнуть «Спартак»

Бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком».

«Казанский клуб может больно ущипнуть «Спартак». Нужна мотивация. Если с ней всё будет в порядке, то кажется, что красно-белые будут фаворитом. Однако проблемы с организацией оборонительных действий идут не первый год: они сваливаются с одного тренера на другого», — цитирует Билялетдинова «Чемпионат».

По его словам, «Рубин» лихорадит весь сезон, у команды убавилось везения после ухода легионеров.

«Когда-нибудь казанскому клубу должно повезти. «Рубин» — раненая команда. Рассчитывают на молодых: как быстро они будут расти. Может, повезёт в этой игре, всё-таки какое-то мастерство у них есть», — добавил Билялетдинов.

Напомним, что «Рубин» сыграет в гостях у московского клуба 16 апреля на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 19:00 мск.

Красно-белые набрали 30 очков и занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ. Казанский клуб находится на 12-й позиции с 25 очками.

Ранее бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ между красно-белыми и «Рубином».