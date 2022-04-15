«Динамо» обыграло «Ахмат» в матче РПЛ

Московское «Динамо» на своём поле переиграло грозненский «Ахмат» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Динамо имени Льва Яшина», завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Сандро Шварца.

Мячи забили Фёдор Смолов (59-я минута), Константин Тюкавин (79-я).

«Динамо» (52 очка) занимает в турнирной таблице второе место. «Зенит» (52) по дополнительным показателям лидирует в чемпионате. Команда из Санкт-Петербурга в матче 25-го тура 16 апреля примет «Урал».

Ранее бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал о настрое на матч с «Уралом».