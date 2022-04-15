Более 110 дуэтов примут участие в Кубке Кремля по спортивным бальным танцам в Москве

Почётный вице-президент Всемирного танцевального совета (World Dance Council) Станислав Попов рассказал об организации и проведении турнира «Кубок Кремля — Гордость России!» по спортивным бальным танцам в Москве.

«Мы не можем оставить наших танцоров без соревнований, поэтому было принято решение провести 23 апреля вместо чемпионата Европы «Кубок Кремля — Гордость России!». К участию заявлено более 110 пар, мы даём уникальную возможность подтвердить название турнира на кремлёвском паркете, лучшем в мире», — сказал Попов.

По словам Попова, российские профессиональные и любительские дуэты демонстрируют удивительной красоты номера и регулярно достигают высоких результатов на международных турнирах. Вместе с тем он выразил сожаление, что санкции не обошли спортивные бальные танцы.

«Сегодня нам остаётся сожалеть, что концепция «спорт и искусство — вне политики» уже не функционирует. Мы против танцевальных войн, ведь искусство и спорт должны быть всегда отличными способами коммуникации и служить укреплению взаимоотношений между странами и людьми. А бальные танцы лучше всего этому соответствуют, ведь они органичная синергия и того, и другого. Наши танцоры не виноваты в происходящем, но, когда вводятся такие определённые санкции, это уже дискриминация», — добавил Попов.

23 апреля в Государственном Крёмлевском дворце впервые пройдёт турнир «Кубок Кремля — гордость России!» по спортивным бальным танцам среди профессионалов, любителей и Pro-Am (профессиональный танцор танцует с непрофессиональным). На паркет выйдут дуэты из России, Великобритании, Германии, Азербайджана, Армении, Грузии, Польши, Румынии, Хорватии, Белоруссии, Болгарии.



Из-за санкций российским танцорам запретили выступать на международных соревнованиях под своим гимном и флагом, а Российский танцевальный союз (РТС) получил от Всемирного танцевального совета уведомление об отзыве лицензий на проведение чемпионатов мира и Европы до особого уведомления.

Ранее представители танцевальных школ рассказали о влиянии коронавирусной инфекции COVID-19 и введённого из-за её распространения карантина на свою деятельность.