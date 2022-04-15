Авербух — о юбилее Тарасовой: она по-настоящему моя творческая мама

Призёр Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух рассказал о постановке юбилейного ледового шоу к 75-летию заслуженного тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой.

«Для меня это очень ответственное событие, уже третий юбилей Татьяны Анатольевны. Каждый раз хочется говорить о чём-то новом, повторять всё то, что уже не раз сказано. На таких людях, легендах, нужно воспитывать новое поколение», — сказал Авербух.

По его словам, Тарасова вошла в его жизнь уже после того, как он закончил спортивную карьеру.

«Она стала фундаментом всей моей следующей жизни. Это человек, чьими глазами я очень часто смотрю на свою работу, чьим характером и силой воли не могу не восхищаться. Татьяна Анатольевна — по-настоящему моя творческая мама, и я это всё время подчёркиваю», — добавил хореограф.

Авербух признался, что для него большая честь в третий раз проводить юбилей Тарасовой.

«Я рад, что сегодня выступает огромное количество разных поколений фигуристов — от её воспитанника Алексея Ягудина до героев пекинской Олимпиады», — заключил он.

Тарасова является дочерью известного советского хоккейного тренера Анатолия Тарасова. Она воспитала большое количество олимпийских чемпионов и победителей мировых первенств.

Ранее двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева представит на шоу в честь юбилея Тарасовой новую программу под оперное исполнение Хиблы Герзмавы.