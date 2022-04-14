Медведева выступит с новой программой на шоу в честь юбилея Тарасовой

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева представит на шоу в честь юбилея Татьяны Тарасовой новую программу под оперное исполнение Хиблы Герзмавы.

«Номер будет абсолютно новый, под прекрасную оперную музыку Хиблы Герзмавы. С нетерпением ждём следующего выступления, я в предвкушении, под живое оперное исполнение получится очень красиво», — сказала Медведева в эфире Первого канала.

Напомним, что 15 и 16 апреля во дворце спорта «Лужники» Илья Авербух представит гала-шоу, посвящённое 75-летию заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой.

В шоу выступят участники и призёры олимпийской сборной: Анна Щербакова, Марк Кондратюк, Виктория Синицына и Никита Кацалапов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также Александра Степанова и Иван Букин.

Ранее Татьяна Тарасова посетила шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Москве.