Тарасова посетила шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Москве

Короткая ссылка
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова посетила шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Москве.
Тарасова посетила шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Москве
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Тарасова появилась в московском дворце спорта «Мегаспорт», где проходит шоу, сообщает «Чемпионат». Отмечается, что наставник впервые появилась на публике с конца 2021 года.

Напомним, что 15 и 16 апреля во дворце спорта «Лужники» Авербух представит гала-шоу, посвящённое 75-летию заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой.

Ранее Татьяна Тарасова прокомментировала смерть чемпионки мира в парном катании Ирины Воробьёвой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить