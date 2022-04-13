Тарасова посетила шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Москве

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова посетила шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Москве.

Тарасова появилась в московском дворце спорта «Мегаспорт», где проходит шоу, сообщает «Чемпионат». Отмечается, что наставник впервые появилась на публике с конца 2021 года.

Напомним, что 15 и 16 апреля во дворце спорта «Лужники» Авербух представит гала-шоу, посвящённое 75-летию заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой.

Ранее Татьяна Тарасова прокомментировала смерть чемпионки мира в парном катании Ирины Воробьёвой.