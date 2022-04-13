Тарасова отреагировала на смерть чемпионки мира по фигурному катанию Воробьёвой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала смерть чемпионки мира в парном катании Ирины Воробьёвой.

«Она была выдающейся спортсменкой, была одной из первых у Тамары Николаевны Москвиной», — приводит слова Тарасовой «Спорт-Экспресс».

Специалист добавила, что хорошо помнит Воробьёву, так как в одно время они проходили вместе летние сборы.

«Девочка хорошая, и спортсменка выдающаяся», — добавила Тарасова.

Воробьёва за свою карьеру выступала в паре с Александром Власовым и Игорем Лисовским. С Лисовским она в 1981 году выиграла чемпионат мира и Европы, а с Власовым завоевала золото первенства СССР 1976 года.

Ранее сообщалось, что Воробьёва скончалась в возрасте 63 лет.