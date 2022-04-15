Губерниев высказался о возможном исключении ФФККР из ISU
- РИА Новости
«Какие здесь могут быть слова? Это уже, к сожалению, данность сегодняшнего дня. Мы видим, что подобные процессы идут как цепная реакция. Нам нужно бороться, делать всё возможное, чтобы нас не исключили, и не сдаваться», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».
Совет ISU постановил внести изменения в собственные правила, которые позволят приостанавливать членство национальных федераций в исключительных обстоятельствах.
Напомним, что ISU отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под его эгидой. В связи с этим прошедший чемпионат мира по фигурному катанию в Монпелье прошёл без россиян.
Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала о судьбе мирового фигурного катании без участия России.