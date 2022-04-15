Губерниев высказался о возможном исключении ФФККР из ISU

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) должна попытаться сделать все возможное, чтобы избежать исключения из числа членов Международного союза конькобежцев (ISU).

«Какие здесь могут быть слова? Это уже, к сожалению, данность сегодняшнего дня. Мы видим, что подобные процессы идут как цепная реакция. Нам нужно бороться, делать всё возможное, чтобы нас не исключили, и не сдаваться», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

Совет ISU постановил внести изменения в собственные правила, которые позволят приостанавливать членство национальных федераций в исключительных обстоятельствах.

Напомним, что ISU отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под его эгидой. В связи с этим прошедший чемпионат мира по фигурному катанию в Монпелье прошёл без россиян.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала о судьбе мирового фигурного катании без участия России.