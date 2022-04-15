Хачатурянц рассказал о результатах совещания по формату следующего сезона РПЛ
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«Ничего не рассматривали, просто передали документы по формату проведения РПЛ. Как и было заявлено на исполкоме, в мае будет рассматриваться вопрос о формате проведения чемпионата», — цитирует Хачатурянца «РБ Спорт».
Напомним, 28 февраля ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить российские клубы и сборную от участия в международных соревнованиях под эгидой организации.
Ранее член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков предложил РФС перейти в Азиатскую футбольную конфедерацию (AFC).