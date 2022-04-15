Терюшков: РФС стоит пойти в Азию и остаться на международной арене

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков предложил Российскому футбольному союзу (РФС) перейти в Азиатскую футбольную конфедерацию (AFC).

«РФС стоит взять пример с шахматной федерации и идти в Азию. Азиатский футбол — хорошая площадка», — цитирует Терюшкова «Матч ТВ».

Он добавил, что Россия останется на международной арене, а клубы будут показывать хороший результат.

«Если нас не хотят видеть здесь, будем играть там, только с опорой на наших футболистов, тогда будет интересно», — добавил Терюшков.

Напомним, 28 февраля ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить российские клубы и сборную от участия в международных соревнованиях под эгидой организации.

Ранее Терюшков опроверг слухи о конфликте в «Химках».