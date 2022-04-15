Боец UFC Эмеев высказался о поединке Немков — Андерсон

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Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата в полусреднем весе Рамазан Эмеев рассказал, что думает о предстоящем поединке соотечественника Вадима Немкова с американцем Кори Андерсоном.
Боец UFC Эмеев высказался о поединке Немков — Андерсон
  • Gettyimages.ru

«На кону стоит $1 млн. Скорее всего, их бой пройдёт до конца, хотя оба бойца являются панчерами и часто заканчивают бои досрочно», — цитирует Эмеева «Чемпионат».

Он добавил, что соперник российского бойца — крепкий парень, а если Немков будет в хорошей форме, то у него будут все шансы выиграть бой единогласным решением судей.

«Что касается судейства, то тут нужно понимать, что ты выступаешь в другой стране. Всякое может быть, никто от этого не застрахован», — заключил Эмеев.

Напомним, что российский спортсмен проведёт бой с Андерсоном 16 апреля на турнире Bellator 277. Победитель получит $1 млн.

Ранее российский боец смешанного стиля Кирилл Сидельников поделился ожиданиями от поединка между чемпионом Bellator в полутяжёлом весе россиянином Немковым и американцем Андерсоном.

 

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