Чесноков считает, что Хачанов очень слабо сыграл на турнире в Монте-Карло

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков оценил выступление российских теннисистов на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло.

«Хачанов сыграл очень слабо на этом турнире и на Индиан-Уэллсе, и в Майами. Каждая победа даёт какую-то уверенность, а он проигрывает в первом круге», — цитирует Чеснокова «Спорт-Экспресс».

По его мнению, Аслан Карацев тоже имел шансы проходить дальше, так как в матче с 18-летним датчанином Хольгером Руне россиянин вполне мог переломить ход игры.

«Иногда надо не быть в хорошей форме, а иметь халяву по сетке. Были игроки, которых мог бы обыграть и Хачанов. Но сезон на земле только начинается. Главный турнир — «Ролан Гаррос». У ребят есть возможности хорошо показать себя на главном турнире сезона», — заключил Чесноков.

Напомним, что Карацев на старте соревнований потерпел поражение от Руне со счётом 6:7 (1:7), 6:4, 3:6. Причём это уже восьмой проигрыш Аслана в последних десяти матчах.

Хачанов же уступил аргентинцу Диего Шварцману — 7:6 (7:5), 3:6, 3:6.

Ранее сообщалось, тчо российский теннисист Андрей Рублёв проиграл в третьем круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.