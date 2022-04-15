В «Барселоне» хотят расследовать допуск чрезмерного числа фанатов «Айнтрахта» на матч ЛЕ

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Президент испанской «Барселоны» Жоан Лапорта остался недоволен слишком большим количеством болельщиков немецкого «Айнтрахта» в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы.
В «Барселоне» хотят расследовать допуск чрезмерного числа фанатов «Айнтрахта» на матч ЛЕ
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«Жалко, что сегодня мы столкнулись с таким эпизодом. Это не должно повториться. У нас много информации о том, что произошло. Теперь нужно время, чтобы разобраться с ней. Мы примем меры, потому что такое не должно повториться впредь, так как это безобразие», — цитирует Лапорту сайт каталонского клуба.

Игру посетили более 20 тыс. болельщиков «Айнтрахта».

Ответная встреча прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 3:2 в пользу «Айнтрахта». Таким образом, немецкий коллектив по сумме двух матчей вышел в полуфинал.

Ранее бывший игрок сборной Аргентины по футболу Густаво Лопес назвал справедливой победу «Айнтрахта» над «Барселоной» в ЛЕ.

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