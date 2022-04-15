Лопес назвал справедливой победу «Айнтрахта» над «Барселоной» в ЛЕ

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Бывший игрок сборной Аргентины по футболу Густаво Лопес прокомментировал победу немецкого «Айнтрахта» над испанской «Барселоной» в 1/4 финала плей-офф Лиги Европы УЕФА.

«Это справедливый результат, учитывая то, что сделал «Айнтрахт», и те моменты, которые у них были. Немецкий клуб был намного лучше», цитирует Лопеса пресс-служба УЕФА.

По его словам, «Барселона» много контролировала мяч, однако не смогла извлечь из этого пользу.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Камп Ноу», завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Оливера Гласнера. Первая игра во Франкфурте-на-Майне завершилась вничью (1:1).

Ране сообщалось, что «Аталанта» сыграла вничью на выезде с немецким «Лейпцигом» в первом матче 1/4 финала плей-офф Лиги Европы УЕФА.

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