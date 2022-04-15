Овечкин повторил результат Халла по количеству проведённых матчей в НХЛ 

Короткая ссылка
Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провёл свой 1269-й матч в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Овечкин повторил результат Халла по количеству проведённых матчей в НХЛ 
  • AP
  • © Alex Brandon

Россиянин провёл 15 минут 40 секунд на льду в игре с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:7). Таким образом, по количеству проведённых матчей в истории НХЛ Овечкин вышел на 80-е место по данному показателю, повторив результат легендарного Бретта Халла.

78-е и 79-е места делят Роб Блэйк и Райан Смит, на счету которых 1270 встреч.

Ранее сообщалось, что хет-трик Владимира Тарасенко и три очка Павла Бучневича принесли «Сент-Луису» победу над «Баффало» в НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить