Овечкин повторил результат Халла по количеству проведённых матчей в НХЛ 

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провёл свой 1269-й матч в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Россиянин провёл 15 минут 40 секунд на льду в игре с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:7). Таким образом, по количеству проведённых матчей в истории НХЛ Овечкин вышел на 80-е место по данному показателю, повторив результат легендарного Бретта Халла.

78-е и 79-е места делят Роб Блэйк и Райан Смит, на счету которых 1270 встреч.

Ранее сообщалось, что хет-трик Владимира Тарасенко и три очка Павла Бучневича принесли «Сент-Луису» победу над «Баффало» в НХЛ.