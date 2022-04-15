Хет-трик Тарасенко и три очка Бучневича принесли «Сент-Луису» победу над «Баффало» в НХЛ

«Сент-Луис Блюз» взял верх над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Баффало и завершилась со счётом 6:2 в пользу гостей.

В составе «Блюз» хет-трик оформил россиянин Владимир Тарасенко, а также по одной шайбе забросили его соотечественник Павел Бучневич, Дэвид Перрон и Брэндон Саад. Причём Тарасенко и Бучневич ещё сделали по две результативные передачи каждый. Таким образом, Владимир набрал рекордные для себя пять очков за игру, а Павел — три.

У гостей отличились только Расмус Асплунд и Алекс Так.

Для подопечных Крэйга Берюбе это уже седьмая победа подряд. «Сент-Луис» занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. «Сэйбрз» находятся на 12-й строчке на Востоке.

Ранее сообщалось, что «Коламбус Блю Джекетс» крупно переиграл «Монреаль Канадиенс» в матче НХЛ, а Владислав Гавриков отдал голевую передачу.