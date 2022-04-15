Стали известны полуфинальные пары Лиги Европы

Стали известны все полуфинальные пары Лиги Европы УЕФА сезона-2021/22.

За выход в финал английский «Вест Хэм» поборется с немецким «Айнтрахтом». Немецкий «Лейпциг» сыграет с шотландским «Рейнджерс».

Напомним, что «Айнтрахт» не пустил в полуфинал ЛЕ испанскую «Барселону». Немецкий клуб переиграл каталонскую команду по сумме двух матчей со счётом 4:3.

Первые матчи 1/2 финала плей-офф состоятся 28 апреля, ответные — 5 мая.

Финал ЛЧ состоится 18 мая 2022 года на поле стадиона «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье.

Ранее сообщалось, что стали известны все полуфинальные пары Лиги конференций УЕФА сезона-2021/22.