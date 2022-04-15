Плотников — о победе ЦСКА в серии против СКА: у нас никто не дал заднюю

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Нападающий московского ЦСКА Сергей Плотников высказался о победе над петербургским СКА в полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Когда мы улетали из Петербурга после пятого матча, говорили, что обязательно вернёмся сюда и победим в решающем матче. Никто не дал заднюю, все делали всё возможное, чтобы так и случилось», — цитирует Плотникова РИА Новости.

ЦСКА обыграл СКА в седьмом матче серии со счётом 3:0 и вышел в финал Кубка Гагарина.

Следующим соперником ЦСКА станет магнитогорский «Металлург». Первый матч финальной серии, которая играется до четырёх побед, состоится 18 апреля в Магнитогорске.

Ранее Сергей Фёдоров высказался о выходе ЦСКА в финал Кубка Гагарина.

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