Фёдоров высказался о выходе ЦСКА в финал Кубка Гагарина

Короткая ссылка
Главный тренер московского ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал победу столичной команды в полуфинале плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) над петербургским СКА.
Фёдоров высказался о выходе ЦСКА в финал Кубка Гагарина
  • © РИА Новости / Александр Гальперин

«Напряжённая серия получилась. Ребят поздравил с победой», — цитирует Фёдорова «Чемпионат».

По его словам, седьмой матч серии получился довольно тяжёлым, поскольку ЦСКА играл против «классного соперника».

«Нам пришлось нелегко, чтобы сдержать их атакующий напор. Их экстра-пас вводит соперника в небольшую панику. Шансы были у обеих команд», — добавил он.

ЦСКА обыграл СКА в седьмом матче серии со счётом 3:0. Счёт в серии стал 4:3.

Следующим соперником ЦСКА станет магнитогорский «Металлург». Первый матч финала Кубка Гагарина состоится 18 апреля в Магнитогорске.

Ранее сообщалось, что российский нападающий ЦСКА Михаил Григоренко стал лучшим снайпером клуба в истории КХЛ. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить