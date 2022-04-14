Фёдоров высказался о выходе ЦСКА в финал Кубка Гагарина

Главный тренер московского ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал победу столичной команды в полуфинале плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) над петербургским СКА.

«Напряжённая серия получилась. Ребят поздравил с победой», — цитирует Фёдорова «Чемпионат».

По его словам, седьмой матч серии получился довольно тяжёлым, поскольку ЦСКА играл против «классного соперника».

«Нам пришлось нелегко, чтобы сдержать их атакующий напор. Их экстра-пас вводит соперника в небольшую панику. Шансы были у обеих команд», — добавил он.

ЦСКА обыграл СКА в седьмом матче серии со счётом 3:0. Счёт в серии стал 4:3.

Следующим соперником ЦСКА станет магнитогорский «Металлург». Первый матч финала Кубка Гагарина состоится 18 апреля в Магнитогорске.

Ранее сообщалось, что российский нападающий ЦСКА Михаил Григоренко стал лучшим снайпером клуба в истории КХЛ.