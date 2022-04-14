Быков поделился эмоциями от седьмого матча серии ЦСКА — СКА

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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков отреагировал на выход ЦСКА в финал Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина.
Быков поделился эмоциями от седьмого матча серии ЦСКА — СКА
  • © РИА Новости / Александр Гальперин

«Поздравляю команду ЦСКА с выходом в финал лиги! В дебютном сезоне дойти до финала лиги — это серьёзная заявка на будущее для Сергея в роли тренера и наставника! Надеюсь, мы становимся свидетелями рождения великого тренера России!» — цитирует Быкова «Спорт-Экспресс».

По его словам, болельщиков ждёт не менее интересное противоборство в финале между красно-синими и магнитогорским «Металлургом».

Напомним, что ЦСКА обыграл СКА в седьмом матче серии со счётом 3:0. Счёт в серии стал 4:3. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец».

Ранее главный тренер московского клуба Сергей Фёдоров прокомментировал победу столичной команды в полуфинале плей-офф КХЛ над санкт-петербургским СКА.

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