Тимошинина и Терновой победили на отрытом Кубке Белоруссии по прыжкам в воду

Серебряный призёр чемпионата мира по прыжкам в воду Юлия Тимошинина завоевала золотую медаль на открытом Кубке Белоруссии в Минске.

24-летняя спортсменка из Москвы набрала 363,10 балла в финале соревнований на 10-метровой вышке.

Серебряную награду выиграла её соотечественница Анна Коннаныхина (337,70). Александра Пузь из Белоруссии (223,25) завоевала бронзу.

У мужчин первое и второе места заняли россиянине Руслан Терновой (489,05) и Александр Белевцев (464,80). Третьим стал белорус Сергей Малашонок (319,45).

Ранее российский прыгун с трамплина в воду Евгений Кузнецов рассказал, что намерен принять участие в летней Олимпиаде 2024 года в Париже.