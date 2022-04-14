ФСР подала апелляцию в IFSC на отстранение от международных соревнований

Федерация скалолазания России (ФСР) подала апелляцию в дисциплинарную комиссию Международной федерации спортивного скалолазания (IFSC) на решение отстранить отечественных атлетов от международных соревнований.

«У них есть два месяца на её рассмотрение. Мы плотно работаем с Минспортом по этому вопросу, там есть структуры, которые этим занимаются», — цитирует ТАСС президента ФСР Дмитрия Бычкова.

По его словам, решение об отстранении является политическим, поэтому нет уверенности, что апелляцию примут.

«Мы будем бороться до конца и готовиться к отбору на Олимпиаду в 2024 году, а если нас не допустят, мы подадим апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS)», — добавил Бычков.

Напомним, что IFSC 2 марта отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что руководство IFSC приняло решение наложить дополнительные санкции на Федерацию скалолазания России.