Депутат Хамзаев: спортсмен — либо гражданин, либо флюгер

Депутат Госдумы Султан Хамзаев высказался в пользу того, что российские спортсмены не должны выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

«Нет спорта, смиритесь! Спорт — это политика. Попробуйте у американцев флаг забрать — и потом поговорим. Спортсмен не индивидуальное существо: он либо гражданин, либо флюгер. Надо определиться», — сказал Хамзаев в эфире «Матч ТВ».

Он добавил, что не стоило россиянам участвовать в международных соревнованиях под нейтральным флагом. По мнению депутата, нужно было бойкотировать старты, а не мириться с ситуацией.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным организациям не допускать к соревнованиям атлетов из России и Белоруссии.

Ранее Хамзаев призвал Российский футбольный союз (РФС) развивать сотрудничество с коллегами из Азии.