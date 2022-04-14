Депутат Хамзаев: спортсмен — либо гражданин, либо флюгер

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Депутат Госдумы Султан Хамзаев высказался в пользу того, что российские спортсмены не должны выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.
Депутат Хамзаев: спортсмен — либо гражданин, либо флюгер
  • globallookpress.com
  • © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda

«Нет спорта, смиритесь! Спорт — это политика. Попробуйте у американцев флаг забрать — и потом поговорим. Спортсмен не индивидуальное существо: он либо гражданин, либо флюгер. Надо определиться», — сказал Хамзаев в эфире «Матч ТВ».

Он добавил, что не стоило россиянам участвовать в международных соревнованиях под нейтральным флагом. По мнению депутата, нужно было бойкотировать старты, а не мириться с ситуацией.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным организациям не допускать к соревнованиям атлетов из России и Белоруссии.

Ранее Хамзаев призвал Российский футбольный союз (РФС) развивать сотрудничество с коллегами из Азии.

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