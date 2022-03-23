Депутат Хамзаев призвал РФС сотрудничать с азиатскими футбольными федерациями 

Депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал Российский футбольный союз (РФС) развивать сотрудничество с коллегами из Азии.

«Нужно развивать футбол. Обратите внимание на Азию. Полтора миллиарда Китай, миллиард с чем-то в Индии. Вот вам контракты. Чем это не телевизионные просмотры? Давайте честно, мы до этого в азиатскую часть смотрели вот так, зажав нос», — сказал депутат в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и отечественные клубы от международных соревнований из-за ситуации на Украине. А также ФИФА запретила проведение международных матчей на территории России.

Ранее Колосков поддержал решение о расширении РПЛ до 18 команд.