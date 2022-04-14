Кафанов: игроки «Ростова» вдохновились возвращением Карпина

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов рассказал, как на футболистов повлияло возвращение Валерия Карпина в клуб.

«Игроки вдохновились возвращением Валерия Георгиевича. Скажем так, несмотря на то что они знали его, работали с ним раньше, такое возвращение всё равно было для них новым эмоциональный толчком», — цитирует Кафанова ТАСС.

По итогам 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» занимает десятое место в турнирной таблице, набрав 28 очков. Валерий Карпин возглавил команду 10 марта. Он совмещает работу в клубе и сборной России.

Ранее Дарья Карпина выразила опасения, что «Ростов» может вылететь из чемпионата России по итогам сезона-2021/22.