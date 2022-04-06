Жена Карпина: опасения, что «Ростов» вылетит из РПЛ, есть

Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина, выразила опасения, что клуб может вылететь из чемпионата России по итогам сезона-2021/22.

«Опасения, что «Ростов» вылетит, есть. Такая же ситуация была в самый первый сезон, когда муж возглавлял клуб. Поэтому надеюсь, что сейчас они справятся, как справились и тогда», — заявила Дарья в эфире «Матч ТВ».

По итогам 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка. Валерий Карпин возглавил команду 10 марта. Он совмещает работу в клубе и сборной России.

Ранее Валерий Карпин прокомментировал состояние футболистов «Ростова» и рассказал об их готовности к матчам.