Карпин — о футболистах «Ростова»: я благодарен им за их отдачу

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Главный тренер сборной России по футболу и «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал состояние футболистов и рассказал об их готовности к матчам.
Карпин — о футболистах «Ростова»: я благодарен им за их отдачу
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

«Не знаю, воодушевлены они или нет, но единственное, что могу сказать, — они отдаются в каждой тренировке, в каждой игре даже не на 100, а на 150 процентов. За это я им очень благодарен», — цитирует Карпина пресс-служба «Ростова».

По его словам, молодым футболистам выпал шанс проводить много времени на поле и они полностью заслуживают и оправдывают его.

«Да, есть недочёты — без этого никуда. Но, учитывая ситуацию и возраст ребят, мы где-то закрываем глаза на определённые ошибки. Стараемся больше акцентировать внимание на желании и самоотдаче. Повторю: очень рад за них, горжусь ими», — добавил Карпин.

Тренер отметил, что на замену легионерам пришли довольно молодые футболисты, но они с честью выходят из этого положения и стараются.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила игрокам клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) менять команды вне трансферного окна.

Ранее полузащитник «Ростова» Армин Гигович на правах аренды перешёл в «Хельсингборг».

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