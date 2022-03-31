Карпин — о футболистах «Ростова»: я благодарен им за их отдачу

Главный тренер сборной России по футболу и «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал состояние футболистов и рассказал об их готовности к матчам.

«Не знаю, воодушевлены они или нет, но единственное, что могу сказать, — они отдаются в каждой тренировке, в каждой игре даже не на 100, а на 150 процентов. За это я им очень благодарен», — цитирует Карпина пресс-служба «Ростова».

По его словам, молодым футболистам выпал шанс проводить много времени на поле и они полностью заслуживают и оправдывают его.

«Да, есть недочёты — без этого никуда. Но, учитывая ситуацию и возраст ребят, мы где-то закрываем глаза на определённые ошибки. Стараемся больше акцентировать внимание на желании и самоотдаче. Повторю: очень рад за них, горжусь ими», — добавил Карпин.

Тренер отметил, что на замену легионерам пришли довольно молодые футболисты, но они с честью выходят из этого положения и стараются.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила игрокам клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) менять команды вне трансферного окна.

Ранее полузащитник «Ростова» Армин Гигович на правах аренды перешёл в «Хельсингборг».