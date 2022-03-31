Футболист «Ростова» Гигович на правах аренды перешёл в «Хельсингборг»

Полузащитник футбольного клуба «Ростов» Армин Гигович на правах аренды перешёл в «Хельсингборг».

«Это очень приятно, невероятное чувство, и я не могу дождаться, когда смогу выйти на поле. Сегодня я гораздо более зрелый игрок, который любит владеть мячом, — приводит слова Гиговича пресс-служба шведского клуба.

Напомним, что шведский игрок перешёл в «Ростов» осенью 2020 года из «Хельсингборга». Всего за ростовский клуб он провёл 30 матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Контракт 19-летнего футболиста с «Хельсингборгом» рассчитан до конца июня 2022 года.

«Ростов» (22 очка) занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. Лидирует в РПЛ «Зенит» (48).

Ранее норвежский полузащитник «Ростова» Матиас Норманн, который на правах аренды выступает за английский «Норвич», заявил, что не хочет возвращаться в Россию.



