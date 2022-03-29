Футболист «Ростова» Норманн заявил, что не хочет возвращаться в Россию

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Норвежский полузащитник «Ростова» Матиас Норманн, который на правах аренды выступает за английский «Норвич», ответил на вопрос по поводу возможного возвращения в Россию.
Футболист «Ростова» Норманн заявил, что не хочет возвращаться в Россию
  • globallookpress.com
  • © Keystone Press Agency

«Понятия не имею, что происходит. Конечно, я не хочу возвращаться в Россию. Буду делать то, что должен, до лета, а потом посмотрим. Возможно, я слишком много думаю о том, что произойдёт летом», — приводит слова Норманна TV2.

Он отметил, что наилучшим вариантом для него было бы помочь «Норвичу» сохранить прописку в Английской премьер-лиге и остаться в клубе.

«И что будет с моим контрактом в России, если «Норвич» вылетит? Я действительно знаю так же мало, как и вы», — добавил хавбек.

Норманн перешёл в «Ростов» в 2019 году. Он провёл за команду 56 матчей, забил два мяча и отдал восемь результативных передач. В начале этого сезона норвежец подписал арендное соглашение с «Норвичем» до конца сезона.

Ранее главный тренер сборной России по футболу и «Ростова» Валерий Карпин рассказал, при каких условиях будет рекомендовать игрокам уезжать из РПЛ за рубеж.

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