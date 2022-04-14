«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Атлетико» и прошёл в полуфинал ЛЧ

Мадридский «Атлетико» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» завершилась со счётом 0:0.

В компенсированное время с поля был удалён защитник «Атлетико» Филипе Монтейро.

Счёт первого матча — 1:0 в пользу «Манчестер Сити». Таким образом, подопечные Хосепа Гвардиолы пробились в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграют с мадридским «Реалом».

Ранее «Ливерпуль» сыграл вничью с «Бенфикой» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, но по сумме двух встреч вышел в полуфинал турнира.