Мишина и Галлямов: нам не хватает соревнований
- РИА Новости
- © Александр Вильф
«Нам не хватает соревнований», — цитирует Мишину «Чемпионат».
Галлямов солидарен со своей партнёршей. По словам фигуриста, он надеется, что в следующем сезоне российских спортсменов допустят до международных соревнований.
«Самое главное — мы хотим кататься, хотим совершенствоваться, выступать, соревноваться. И чтобы были для этого условия», — добавил Галлямов.
Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия под своей эгидой. Из-за этого Мишина и Галлямов не смогли защитить титул чемпионов мира на прошедшем мировом первенстве в Монпелье (Франция).
Ранее Анна Щербакова призналась, что у неё нет идей на сезон и она не изучает новые элементы.