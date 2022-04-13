Мишина и Галлямов: нам не хватает соревнований

Олимпийские чемпионы по фигурному катанию Анастасия Мишина и Александр Галлямов высказали сожаление по поводу отстранения россиян от международных турниров.

«Нам не хватает соревнований», — цитирует Мишину «Чемпионат».

Галлямов солидарен со своей партнёршей. По словам фигуриста, он надеется, что в следующем сезоне российских спортсменов допустят до международных соревнований.

«Самое главное — мы хотим кататься, хотим совершенствоваться, выступать, соревноваться. И чтобы были для этого условия», — добавил Галлямов.

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия под своей эгидой. Из-за этого Мишина и Галлямов не смогли защитить титул чемпионов мира на прошедшем мировом первенстве в Монпелье (Франция).

Ранее Анна Щербакова призналась, что у неё нет идей на сезон и она не изучает новые элементы.