Щербакова призналась, что у неё нет идей на сезон и она не изучает новые элементы

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала, что у неё нет идей по программам на следующий сезон.
Щербакова призналась, что у неё нет идей на сезон и она не изучает новые элементы
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Пока нет идей. Но я в любом случае готовлюсь к следующему сезону. Но на данный момент не изучаю новых элементов», — цитирует Щербакову «Матч ТВ».

Она также рассказала, что пока участвует в шоу, в мае планирует отпуск. При этом она отметила, что от неё стоит ждать танцевальных экспериментов, но она не уверена, что будет демонстрировать их на публику.

Напомним, что Анна Щербакова является самой титулованной действующей фигуристкой в мире. Она выиграла Олимпийские игры, чемпионат мира, трижды становилась чемпионкой России, а также дважды была серебряным призёром чемпионата Европы.

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