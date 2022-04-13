Усачёва рассказала, как проходит восстановление после травмы

Российская фигуристка Дарья Усачёва рассказала о своём восстановлении после травмы бедра.

«Как проходит восстановление? Потихоньку, без скачков, чтобы ещё раз ничего не случилось. Дорога наверх, всё восстанавливаю потихонечку, прыжки в том числе», — цитирует Усачёву «Чемпионат».

Напомним, что фигуристка в ноябре 2021 года получила травму на разминке перед короткой программой на этапе серии Гран-при в Японии, после чего вернулась на лёд только в феврале 2022 года. При этом в минувшем сезоне Усачёва успела выступить на Skate America, где заняла второе место.

Ранее Дарья Усачёва назвала поклонникам свой актуальный рост.