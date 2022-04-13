Усачёва рассказала, как проходит восстановление после травмы

Короткая ссылка
Российская фигуристка Дарья Усачёва рассказала о своём восстановлении после травмы бедра.
Усачёва рассказала, как проходит восстановление после травмы
  • globallookpress.com
  • © Xinhua/Keystone Press Agency

«Как проходит восстановление? Потихоньку, без скачков, чтобы ещё раз ничего не случилось. Дорога наверх, всё восстанавливаю потихонечку, прыжки в том числе», — цитирует Усачёву «Чемпионат».

Напомним, что фигуристка в ноябре 2021 года получила травму на разминке перед короткой программой на этапе серии Гран-при в Японии, после чего вернулась на лёд только в феврале 2022 года. При этом в минувшем сезоне Усачёва успела выступить на Skate America, где заняла второе место.

Ранее Дарья Усачёва назвала поклонникам свой актуальный рост.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить