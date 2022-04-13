Лапорта надеется, что «Барселона» сможет выиграть чемпионат Испании

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта выразил надежду на то, что каталонский клуб сможет выиграть испанскую Примеру в нынешнем сезоне.

«Надеюсь, что «Барселона» выиграет Ла Лигу, и я смогу сходить в диско-клуб, чтобы отпраздновать победу», — приводит слова Лапорты Marca.

Он также отметил, что его смешит информация о том, что «Барселона» собирается приобрести нападающего, когда в команде есть Ансу Фати.

«Ансу восстановился от травмы, и мы очень довольны им. Говорят, что он готов, но нужно подождать ещё пару недель, чтобы всё закрепилось», — добавил Лапорта.

«Барселона» (60 очков) после 31-го тура Примеры занимает второе место в турнирной таблице, имея матч в запасе. Лидером чемпионата Испании является «Реал Мадрид» (72 очка).

Ранее президент испанской Примеры Хавьер Тебас поделился мнением о тендере на показ матчей Российской премьер-лиги (РПЛ).