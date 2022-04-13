Лапорта надеется, что «Барселона» сможет выиграть чемпионат Испании

Короткая ссылка
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта выразил надежду на то, что каталонский клуб сможет выиграть испанскую Примеру в нынешнем сезоне.
Лапорта надеется, что «Барселона» сможет выиграть чемпионат Испании
  • AP
  • © Alberto Saiz

«Надеюсь, что «Барселона» выиграет Ла Лигу, и я смогу сходить в диско-клуб, чтобы отпраздновать победу», — приводит слова Лапорты Marca.

Он также отметил, что его смешит информация о том, что «Барселона» собирается приобрести нападающего, когда в команде есть Ансу Фати.

«Ансу восстановился от травмы, и мы очень довольны им. Говорят, что он готов, но нужно подождать ещё пару недель, чтобы всё закрепилось», — добавил Лапорта.

«Барселона» (60 очков) после 31-го тура Примеры занимает второе место в турнирной таблице, имея матч в запасе. Лидером чемпионата Испании является «Реал Мадрид» (72 очка).

Ранее президент испанской Примеры Хавьер Тебас поделился мнением о тендере на показ матчей Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить