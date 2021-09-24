Глава Ла Лиги считает, что тендер на показ матчей РПЛ поможет российским клубам стать конкурентоспособнее

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением о тендере на показ матчей Российской премьер-лиги (РПЛ).

«В Испании транслируют Российскую премьер-лигу. Я смотрю некоторые игры. Тендер за телеправа сильно отразится на России и будет иметь высокую ценность. Уверен, что это поможет российским клубам стать конкурентоспособнее», — приводит слова Тебаса «РБК Спорт».

На данный момент правами на трансляцию встреч РПЛ обладает телеканал «Матч ТВ».

9 сентября РПЛ приняла решение о проведении тендера по правам на трансляцию с сезона-2022/2023.

Сообщалось, что в тендере примут участие онлайн-кинотеатр Оkko, видеосервис «Старт» и компания «Яндекс».

Ранее Тебас поделился мнением об идее проведения чемпионата мира по футболу раз в два года.