Глава Ла Лиги считает, что тендер на показ матчей РПЛ поможет российским клубам стать конкурентоспособнее
- Reuters
«В Испании транслируют Российскую премьер-лигу. Я смотрю некоторые игры. Тендер за телеправа сильно отразится на России и будет иметь высокую ценность. Уверен, что это поможет российским клубам стать конкурентоспособнее», — приводит слова Тебаса «РБК Спорт».
На данный момент правами на трансляцию встреч РПЛ обладает телеканал «Матч ТВ».
9 сентября РПЛ приняла решение о проведении тендера по правам на трансляцию с сезона-2022/2023.
Сообщалось, что в тендере примут участие онлайн-кинотеатр Оkko, видеосервис «Старт» и компания «Яндекс».
Ранее Тебас поделился мнением об идее проведения чемпионата мира по футболу раз в два года.