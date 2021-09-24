Глава Ла Лиги назвал безумием идею проведения чемпионата мира раз в два года

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением об идее проведения чемпионата мира по футболу раз в два года.

«Это безумие и нарушение экосистемы футбола во всех смыслах. Большинство футбольных болельщиков хотят, чтобы чемпионат мира проводился каждые четыре года. Мировым футболом управляют большие клубы, но мы не должны идти этим путём. Это неправильно», — приводит слова Тебаса «РБК Спорт».

Предложение о проведении чемпионата мира раз в два года было выдвинуто Федерацией футбола Саудовской Аравии. Идею поддержали 166 национальных федераций. 22 федерации выступили против.

Ранее в Союзе европейских футбольных ассоциаций раскритиковали идею проведения чемпионата мира раз в два года.