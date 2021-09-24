Глава Ла Лиги назвал безумием идею проведения чемпионата мира раз в два года

Короткая ссылка
Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением об идее проведения чемпионата мира по футболу раз в два года.
Глава Ла Лиги назвал безумием идею проведения чемпионата мира раз в два года
  • Reuters

«Это безумие и нарушение экосистемы футбола во всех смыслах. Большинство футбольных болельщиков хотят, чтобы чемпионат мира проводился каждые четыре года. Мировым футболом управляют большие клубы, но мы не должны идти этим путём. Это неправильно», — приводит слова Тебаса «РБК Спорт».

Предложение о проведении чемпионата мира раз в два года было выдвинуто Федерацией футбола Саудовской Аравии. Идею поддержали 166 национальных федераций. 22 федерации выступили против.

Ранее в Союзе европейских футбольных ассоциаций раскритиковали идею проведения чемпионата мира раз в два года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить