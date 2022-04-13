РИА Новости: Самоделкина перешла к тренеру Кондратюка

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Российская фигуристка Софья Самоделкина прекратила сотрудничество с тренером Сергеем Давыдовым.
РИА Новости: Самоделкина перешла к тренеру Кондратюка
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

По информации РИА Новости, фигуристка будет тренироваться под руководством Светланы Соколовской. Специалист является наставником олимпийского чемпиона в командном турнире Марка Кондратюка и серебряного призёра чемпионата Европы Александра Самарина.

Напомним, что Самоделкина владеет всеми четверными прыжками. На прошедшем чемпионате России в Санкт-Петербурге фигуристка стала пятой.

Ранее сообщалось, что Марк Кондратюк тренируется под руководством хореографа Ильи Авербуха.

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