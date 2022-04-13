Худяков рассказал о своём дебюте за «Локомотив» в матче с «Химками»

Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков рассказал о своём дебюте в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Я спокойно сидел на скамейке, следил за игрой. Ко мне подошёл доктор, предложил чай. И в этот момент Гилерме сбивает игрока «Химок», — цитирует Худякова Sport24.

Он добавил, что, пока судья проверял VAR, тренер вратарей Заур Хапов предложил ему начать переодеваться. По словам Худякова, он был уверен, что Маринату Гилерме покажут только жёлтую карточку.

«В итоге смотрю — красную показывает! И всё, у меня в ту же секунду внутри всё перевернулось, забурлило, руки затряслись», — заключил Худяков.

Напомним, что 18-летний голкипер занял место в воротах «Локомотива» на 54-й минуте матча с «Химками» (0:0).

«Локомотив» (37 очков) располагается на шестом месте в турнирной таблице. Лидером РПЛ является «Зенит» (52 очка).

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о выходе испанского «Вильярреала» в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА.