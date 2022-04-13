Худяков рассказал о своём дебюте за «Локомотив» в матче с «Химками»

Короткая ссылка
Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков рассказал о своём дебюте в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Худяков рассказал о своём дебюте за «Локомотив» в матче с «Химками»
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Я спокойно сидел на скамейке, следил за игрой. Ко мне подошёл доктор, предложил чай. И в этот момент Гилерме сбивает игрока «Химок», — цитирует Худякова Sport24.

Он добавил, что, пока судья проверял VAR, тренер вратарей Заур Хапов предложил ему начать переодеваться. По словам Худякова, он был уверен, что Маринату Гилерме покажут только жёлтую карточку.

«В итоге смотрю — красную показывает! И всё, у меня в ту же секунду внутри всё перевернулось, забурлило, руки затряслись», — заключил Худяков.

Напомним, что 18-летний голкипер занял место в воротах «Локомотива» на 54-й минуте матча с «Химками» (0:0).

«Локомотив» (37 очков) располагается на шестом месте в турнирной таблице. Лидером РПЛ является «Зенит» (52 очка).

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о выходе испанского «Вильярреала» в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить