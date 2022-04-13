Глава Федерации фристайла России: некоторые спортсмены воспринимают тренеров как холопов

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Руководитель Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов высказался о том, что некоторые спортсмены воспринимают тренеров как обслуживающий персонал.
Глава Федерации фристайла России: некоторые спортсмены воспринимают тренеров как холопов
  • РИА Новости
  • © Владимир Трефилов

«Сегодня спортсмен начинает управлять всем процессом, некоторые воспринимают тренеров не как наставников и учителей, а как обслуживающий персонал и холопов», — цитирует Курашова ТАСС.

По его словам, если речь идёт о спорте высших достижений, то атлет не должен находиться в зоне комфорта.

«Сейчас складывается такая атмосфера, что тренеры уже и работать не хотят: они вкладывают душу, стараются, а их только обвиняют», — добавил Курашов.

Напомним, что чемпионка мира Анастасия Таталина обвинила руководство ФФР и тренерский штаб в срыве подготовки к Олимпиаде в Пекине и в вымогательстве призовых.

Ранее в ФФР ответили на обвинения фристайлистки в адрес тренеров в домогательствах.

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