Глава Федерации фристайла России: некоторые спортсмены воспринимают тренеров как холопов

Руководитель Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов высказался о том, что некоторые спортсмены воспринимают тренеров как обслуживающий персонал.

«Сегодня спортсмен начинает управлять всем процессом, некоторые воспринимают тренеров не как наставников и учителей, а как обслуживающий персонал и холопов», — цитирует Курашова ТАСС.

По его словам, если речь идёт о спорте высших достижений, то атлет не должен находиться в зоне комфорта.

«Сейчас складывается такая атмосфера, что тренеры уже и работать не хотят: они вкладывают душу, стараются, а их только обвиняют», — добавил Курашов.

Напомним, что чемпионка мира Анастасия Таталина обвинила руководство ФФР и тренерский штаб в срыве подготовки к Олимпиаде в Пекине и в вымогательстве призовых.

Ранее в ФФР ответили на обвинения фристайлистки в адрес тренеров в домогательствах.