Эксперт: тренеру теннисистки Дёминой может грозить уголовное наказание

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Независимый эксперт World Athletics Маргарита Пахноцкая, бывший заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА), прокомментировала высказывание теннисистки Елизаветы Дёминой о совете тренера принять милдронат.
Эксперт: тренеру теннисистки Дёминой может грозить уголовное наказание
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«Если спортсменка таким же образом представляла свою позицию официально, на это обязательно должна обратить внимание антидопинговая организация и открыть расследование в отношении тренера», — цитирует Пахноцкую «Матч ТВ».

По её словам, каждый спортсмен должен усвоить принцип, согласно которому только атлет несёт ответственность за то, что попало в его организм.

Напомним, что 21 января Дёмина получила временное отстранение от участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации тенниса (ITF). Неделю спустя ей было предъявлено обвинение в употреблении мельдония. В итоге спортсменку дисквалифицировали до 20 января 2025 года.

Ранее теннисистка заявила, что на европейской арене предвзято относятся к спортсменам из России.

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