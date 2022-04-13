Эксперт: тренеру теннисистки Дёминой может грозить уголовное наказание

Независимый эксперт World Athletics Маргарита Пахноцкая, бывший заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА), прокомментировала высказывание теннисистки Елизаветы Дёминой о совете тренера принять милдронат.

«Если спортсменка таким же образом представляла свою позицию официально, на это обязательно должна обратить внимание антидопинговая организация и открыть расследование в отношении тренера», — цитирует Пахноцкую «Матч ТВ».

По её словам, каждый спортсмен должен усвоить принцип, согласно которому только атлет несёт ответственность за то, что попало в его организм.

Напомним, что 21 января Дёмина получила временное отстранение от участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации тенниса (ITF). Неделю спустя ей было предъявлено обвинение в употреблении мельдония. В итоге спортсменку дисквалифицировали до 20 января 2025 года.

Ранее теннисистка заявила, что на европейской арене предвзято относятся к спортсменам из России.