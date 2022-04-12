Теннисистка Дёмина рассказала о предвзятом отношении к российским спортсменам

Теннисистка Елизавета Дёмина, которая была дисквалифицирована за допинг, заявила, что на европейской арене предвзятое отношение к спортсменам из России.

«К русским такое отношение. Все настроены против нас. Даже милдронат ввели в 2016 году — в стране он сильно распространён, россияне его пьют как таблетки от сердца. Думаю, это сделали, чтобы русские попадались», — сказала Дёмина в интервью «Матч ТВ».

Российская спортсменка получила положительный результат допинг-теста на мельдоний в ноябре прошлого года на турнире в Казани. 21 января 2022-го она была временно отстранена от участия в соревнованиях под эгидой Международной теннисной федерации, а через неделю её полноценно дисквалифицировали за употребление мельдония до 20 января 2025 года.

Ранее Дёмина рассказала о рекомендациях тренера по употреблению милдроната.