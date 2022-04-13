Защитник петербургского «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев рассказал о своём самочувствии после операции на бедре.

«Всё прошло хорошо, я в норме. Надеюсь, уже скоро смогу начать реабилитацию. Сделаю всё, чтобы вернуться сильнее, обещаю. Спасибо каждому из вас за поддержку!» — цитирует Караваева пресс-служба сборной России в своём Telegram-канале.

Напомним, 26-летний футболист перешёл к сине-бело-голубым в 2019 году. Он провёл за команду 62 матча и забил четыре гола.

«Зенит» (52 очка) по итогам 24 туров лидирует в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). На втором месте располагается московское «Динамо» (49), на третьем — столичный ЦСКА (43).

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