Михаил Кержаков назвал сильные стороны нападающих «Зенита» Сергеева и Алберто

Вратарь санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков высказался о сильных сторонах нападающих Ивана Сергеева и Юри Алберто.

«Мне кажется, сильная сторона Ивана Сергеева — это открывание. Но он пока адаптируется, ему ещё понадобится время для этого. Алберто — то же самое», — сказал Кержаков на YouTube-канале «Такой футбол».

Напомним, что оба футболиста присоединились к команде в зимнее трансферное окно.

«Зенит» (52 очка) по итогам 24 туров лидирует в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). На втором месте — московское «Динамо» (49), на третьем — столичный ЦСКА (43).

Ранее Геннадий Орлов высказался об уходе тренера Роберто Манчини из «Зенита» в 2018 году.