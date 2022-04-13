Овечкин сократил отставание от Хоу до 25 голов в списке лучших снайперов в истории НХЛ
- AP
В матче с «Филадельфия Флайерз» (9:2) россиянин отметился одним голом и сократил отставание от находящегося на третьем месте в списке лучших снайперов в истории лиги Горди Хоу, на счету которого 801 результативный бросок.
Рекордсменом же по этому показателю является Уэйн Гретцки (894).
Всего в 71 матче текущего сезона НХЛ Овечкин набрал 85 очков (46 голов + 39 передач).
Ранее сообщалось, что Овечкин повторил достижение Бретта Халла в НХЛ.