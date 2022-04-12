Давидович-Фокина: победа над Джоковичем для меня особенная, ведь я его большой поклонник

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Испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина прокомментировал победу над сербом Новаком Джоковичем, первой ракеткой мира, в 1/8 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.
Давидович-Фокина: победа над Джоковичем для меня особенная, ведь я его большой поклонник
  • AP

«Это победа такая особенная для меня — я рос, наблюдая за Джоковичем, я его большой поклонник. Слежу за ним на каждом турнире, смотрю все матчи», — цитирует Давидович-Фокину пресс-служба ATP.

По словам испанского теннисиста, он сосредоточился на каждом мяче и сразу начал давить на серба, потому что тот давно не играл.

«После того как Джокович взял второй сет, мне было тяжело морально, но я так много работал над тем, чтобы в такие минуты не выпасть из игры. Я всегда должен быть готов к войне», — добавил Давидович-Фокина.

Напомним, что встреча завершилась со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 1:6 в пользу испанского теннисиста. Продолжительность игры составила два часа 56 минут. Сербский теннисист провёл первый официальный матч с конца февраля. Он пропускал турниры из-за отсутствия вакцинации от коронавируса.

Ранее Джокович прокомментировал своё поражение на старте грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.

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