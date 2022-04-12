Джокович: Давидович-Фокина мог обыграть меня и в двух сетах

Сербский теннисист Новак Джокович, первая ракетка мира, прокомментировал поражение на старте грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

«Алехандро мог выиграть и в двух сетах, но я поборолся, перевёл матч в третий сет, а там физически развалился. Я уже не мог двигаться. Конечно, я разочарован», — заявил Джокович после матча.

В матче второго круга серб уступил представителю Испании Алехандро Давидович-Фокине. Встреча завершилась со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 1:6. Джокович провёл первый официальный матч с конца февраля. Он пропускал турниры из-за отсутствия вакцинации от коронавируса.

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