«Реал» и «Челси» огласили стартовые составы на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов

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Стали известны стартовые составы мадридского «Реала» и лондонского «Челси» на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.
«Реал» и «Челси» огласили стартовые составы на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов
  • AP
  • © Kirsty Wigglesworth

С первых минут на поле в составе «Реала» появятся Куртуа, Карвахаль, Алаба, Начо, Менди, Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Винисиус Жуниор и Бензема. 

В составе «Челси» выйдут Менди, Тьяго Силва, Рюдигер, Алонсо, Джеймс, Ковачич, Лофтус-Чик, Канте, Маунт, Хаверц и Вернер.

Первая встреча в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» завершилась со счётом 3:1 в пользу «Реала». Ответная игра состоится 12 апреля в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало — в 22:00 мск.

Ранее защитник «Реала» Хесус Вальехо заразился коронавирусной инфекцией перед матчем с «Челси».

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