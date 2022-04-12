Жена Усика рассказала об отсутствии поддержки со стороны российских боксёров

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Жена чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Александра Усика Екатерина Усик высказалась об отсутствии поддержки со стороны российских спортсменов.
Жена Усика рассказала об отсутствии поддержки со стороны российских боксёров
  • Gettyimages.ru
  • © Julian Finney

«Многие отморозились, не поддержали вообще, ничего не написали. То есть в мирное время были созвоны, братское сердце... Я смотрю и думаю: «Какое братское сердце, господи боже мой?» Все карты раскрыты», — сказала Усик в интервью для YouTube-канала «PravdaTUT Lviv».

По её словам, в русском мире адекватные боксёры тоже есть, но война раскрыла истинные позиции каждого человека.

«Поветкин звонил Саше, рассказывал какие-то истории — что-то не так у вас, вам что-то кажется. Как он вообще может знать, что у нас?» — добавила Усик.

Напомним, что за свою карьеру 35-летний боксёр выиграл 19 боёв и не потерпел ни одного поражения. 25 сентября он одержал победу над британцем Энтони Джошуа единогласным решением судей и стал чемпионом мира в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO.

Ранее Владимир и Виталий Кличко поддержали решение Усика уехать с Украины для подготовки к реваншу с Джошуа. 

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