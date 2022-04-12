Карацев потерпел поражение от Руне в первом круге «Мастерса»

Российский теннисист Аслан Карацев не смог пробиться во второй круг турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.

Россиянин уступил датчанину Хольгеру Витусу Нёсков Руне. Встреча завершилась со счётом 6:7 (1:7), 6:4, 3:6. Продолжительность игры составила два часа 36 минут.

Таким образом, Руне в следующем круге сразится с Каспером Руудом из Норвегии.

Напомним, что турнир проходит в Монте-Карло с 10 по 17 апреля.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти во второй круг турнира «Мастерс».