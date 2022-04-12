Мишин поставил «Ледниковый период» в один ряд с передачей «Кабачок «13 стульев»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин отреагировал на информацию о том, что новый сезон программы «Ледниковый период» пока не планируется.

«Я с грустью и печалью узнаю о том, что уникальное детище Авербуха приостанавливает своё существование. В один ряд с программами «От всего сердца», «Кабачок «13 стульев», «Кинопанорама» Рязанова я с удовольствием ставлю «Ледниковый период», который стал частью жизни россиян в последнее десятилетие», — цитирует Мишина «Чемпионат».

Напомним, что «Ледниковый период» транслировался с перерывами с 2007 года. В последние годы ведущими проекта были олимпийские чемпионы Алексей Ягудин и Алина Загитова.

15 и 16 апреля во дворце спорта «Лужники» Илья Авербух представит гала-шоу, посвящённое 75-летию заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой.

Ранее Илья Авербух объявил, что новый сезон «Ледникового периода» в этом году не выйдет в эфир.